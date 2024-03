Independente Atalaia estreia com vitória no Alagoano Sub-17

Começou neste sábado (16), a participação do Independente Atalaia no Alagoano Sub-17. Jogando em casa, no estádio O Luizão, pela primeira rodada da competição, a equipe atalaiense ganhou do Muriciense por 3 a 2.

No primeiro tempo, Tiago de pênalti e Gabriel Bahia, marcaram para o Independente. Na etapa final, Rodolfo marcou o gol que garantiu os três pontos para os atalaienses.

“Fomos superiores nos dois tempos e merecemos a vitória, que poderia ter sido mais expressiva. Felicito meus jogadores pelo empenho, todos muito aguerridos e focados em vencer. Trabalhamos na preparação para chegar bem e vamos seguir crescendo na competição. Certamente nosso adversário tinha sua qualidade, mas conseguimos anular dentro do que já conhecia e foi trabalhado na semana dessa partida, conseguimos colocar em prática na partida boa parte do que planejamos e vencemos”, destacou o Mister Sales, comandante da boa equipe do Independente.

Continua após a publicidade

Próximo desafio do Independente no Alagoano Sub-17 será contra o CSA, CT Gustavo Paiva, em Maceió, nesta quarta-feira, 20 de março.