Combate à dengue: agentes de endemias fazem visita no Parque do Futuro 2, em Atalaia

Agentes de endemias fazem visita no Parque do Futuro 2, em Atalaia.

No intuito de intensificar as ações de combate à dengue e promover a conscientização da população sobre a importância da prevenção, os agentes de endemias realizaram uma visita no Parque do Futuro 2. A ação, que ocorreu nesta quarta-feira (13), teve como foco principal a identificação e eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Durante a visita, foram realizadas vistorias minuciosas em áreas propícias à proliferação do mosquito, como recipientes com água parada, vasos de plantas e outros possíveis criadouros.

A prefeita Ceci ressaltou a importância do engajamento da comunidade no combate à dengue e na promoção da saúde pública. “É fundamental que todos façam a sua parte para prevenir a proliferação do mosquito transmissor da dengue. A colaboração da população é essencial para mantermos nosso município livre dessa doença tão perigosa”, destacou a prefeita.

Além das vistorias realizadas pelos agentes de endemias, a Prefeitura de Atalaia vem desenvolvendo uma série de ações educativas e de conscientização sobre a dengue, envolvendo escolas, unidades de saúde e a comunidade em geral. “O objetivo é promover uma mobilização conjunta de todos os setores da sociedade no enfrentamento dessa doença”, concluiu Ceci.