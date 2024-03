Francisco Batinga leva à Arsal demandas da população sobre serviços da BRK em Atalaia.

Nesta quarta-feira (13/3), Francisco Batinga, em resposta às inúmeras queixas dos moradores de Atalaia sobre os serviços prestados pela BRK Ambiental, buscou uma audiência com representantes da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal).

O encontro, realizado na sede do órgão em Maceió, teve como objetivo principal apresentar e debater com os técnicos das gerências de Saneamento e Tarifas da agência as demandas específicas sobre os serviços fornecidos pela BRK em Atalaia.

Após a reunião, Batinga expressou sua motivação em investigar mais profundamente os detalhes que envolvem a concessão, com foco em compreender melhor o contrato estabelecido com a BRK, em vista das preocupações levantadas pela população.

Ele destacou particularmente a Resolução nº12, de 30 de março de 2022, da Arsal, que oferece aos cidadãos de Atalaia o benefício da tarifa social, como uma medida para amenizar o impacto financeiro das contas de água.

A tarifa social, um direito garantido aos que comprovem dificuldades financeiras, proporciona um desconto de 50% nas faturas mensais, visando ajudar as famílias de baixa renda.

Para garantir o acesso ao benefício, Batinga incentivou os cidadãos a procurarem a loja de atendimento da BRK, localizada próxima à Praça do Mapa, no centro de Atalaia, a fim de obterem mais informações sobre os critérios necessários para o cadastro na tarifa social.