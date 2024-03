No mês da mulher, atalaiense Eloína Braz assume a presidência da Associação dos Procuradores do Estado de AL.

No mês de celebração à mulher, a Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas (APE-AL) tem novamente uma mulher no comando da entidade, a atalaiense Eloína Braz dos Santos, Procuradora do Estado aposentada.

A grande iniciativa da associação acontece desde o ano passado, com o objetivo de prestigiar as Procuradoras do Estado de Alagoas, durante todo o mês de Março. “Traduzindo toda a representatividade que nossas associadas têm diante da atual gestão da APE”, destaca postagem da APE-AL no Instagram.

O então presidente, Marcos Savall, realizou a transferência temporaria da presidência da APE-AL para a ilustre atalaiense, que também havia assumido a presidência durante todo o mês de março de 2023.

Natural do município de Atalaia, a Dra. Eloína é a quinta filha do casal Elza Maria dos Santos e Antônio Braz dos Santos (ex-vice-prefeito de Atalaia), já falecidos.

Foi uma das primeiras mulheres aprovadas no concurso público para a Procuradora Geral do Estado de Alagoas, sendo nomeada em caráter efetivo no ano de 1979 e exercendo diversas funções naquele órgão.

