No Dia Internacional da Mulher, Associação AP3 divulga mensagem de valorização e motivação.

“Dia 8 de março...Dia Internacional das Mulheres! Hoje, é um dia especial para lembrar a importância das mulheres na construção de dias melhores e o papel que exerce na sua família, na comunidade em que vivem e na sociedade como um todo. MULHERES!!!!

Somos provedoras do lar e tantas outras situações que desafiam nosso poder de fazer e transformar os corações de filhos, amigos e nossos grupos sociais. MULHERES....não podemos esquecer da força que temos em nossos corações e assim vamos construindo um horizonte de paz, alegria, compreensão por onde passamos.

Devemos confiar no potencial de cada uma e no poder fazer algo diferente em prol de todos mesmo diante das dificuldades e desafios. Mulheres, enfrentam, não tem medo, cada dia mais seguras de seus propósitos. Somos guerreiras! Amam, ensinam, cuidam, tem fé. Traz beleza nos dias difíceis. Sejamos sempre a versão melhor que for possível! Que não falte esperança...um abraço fraterno a todas nesse dia!”.

Mensagem publicada por Cida da Ouricuri, Presidente da Associação AP3 que é formada em sua maioria por mulheres.