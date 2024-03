Independente Atalaia enfrenta em casa o Muriciense em sua estreia no Alagoano Sub-17 2024

O Independente Atalaia faz sua estreia no Campeonato Alagoano Sub-17, no próximo dia 16 de março (sábado), diante do Muriciense, no estádio O Luizão, em Atalaia, às 15 horas.

Após uma excelente preparação, a equipe atalaiense comandada pelo Mister Sales dará seu pontapé inicial na competição que é considerada a mais importante da categoria no calendário estadual. O vencedor garante vaga na Copa do Brasil sub-17 de 2025.

O Independente Atalaia está no Grupo B, junto com CSA, Guarani de Paripueira, Azurra, DZM, Muriciense, M10, Satuba e UNEC.

Importante destacar que a equipe atalaiense vem participando das competições oficiais, graças a organização de sua direção, que vem mantendo os critérios básicos e o recadastramento em dia com a CBF e com a FAF.