Cada vez mais forte e unido, Grupo Renovação define legenda para a próxima eleição: União Brasil

Com as eleições cada vez mais próximas, o grupo político intitulado “Renovação” se reuniu na tarde deste sábado (2), em Atalaia, em mais uma clara demonstração de que segue forte e unido em um único objetivo, fazer história na política atalaiense.

Com projeções ambiciosas de vagas no legislativo atalaiense, o “Renovação” ganha mais força em seu quadro de pré-candidatos, com a chegada da ex-presidente da Câmara, a Maria da Comesa, que muito agrega força ao grupo.

Outro ponto importante discutido nesta reunião com os pré-candidatos, que alinhou e traçou as estratégias para a disputa que se aproxima, foi a definição do partido que será o União Brasil, um dos mais fortes em Alagoas.

Participaram da reunião, o ex-vereador Toninho Miranda e Claudio Argentino, que vem realizando um importante trabalho de organização e formação do grupo, e Walkyria Ferro, a ex-vereadora Neide Miranda, Rosi Karla, Cida, o ex-vereador Ricardo Calheiros, o ex-vereador Quinho do Portão, Francisco Batinga, João Severo, Yai, Zé da Boca da Mata, Carlos Alberto, Maxwell Amorim, Wendell Barros e o Irmão Cícero.

É pra ficar de olho na força deste grupo, pois, certamente, dele sairá bons representantes dos atalaienses para a Legislatura 2025-28.