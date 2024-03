SEADES destaca plataforma implatanda na gestão da prefeita Ceci, que tem ajudado nas ações densenvolvidas pela assistência social do município.

Na manhã desta quinta-feira (29), a secretária Kátia Born, da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (SEADES) e o gerente de Regulação do Sistema Único de Assistência Social Henrique Oliveira visitaram o município de Atalaia a convite da prefeita Ceci e da secretária municipal de assistência social Valéria Araújo.

O objetivo da visita foi conhecer e entender melhor o funcionamento do CONECTA SUAS - Plataforma de Gestão para Estados e Municípios.

A plataforma permite acompanhar e monitorar tudo que acontece em tempo real na atuação da gestão e integração das áreas dos serviços públicos, com o intuito de sistematizar e armazenar dados para melhor gerir ações públicas nos territórios e realizar a gestão social de políticas e programas públicos.

Na oportunidade, a equipe municipal, junto com o assistente de operações do Conecta SUAS Eduardo Bezerra, apresentou dados atuais e os bons resultados que a plataforma tem feito na área da assistência social do município durante os últimos meses.

"A SEADES segue sempre disponível para conhecer e apoiar novos projetos que ajudam no desenvolvimento da assistência social do estado de Alagoas", destaca a secretária Kátia Born.