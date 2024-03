Prefeita Ceci realiza sonho antigo do Povoado Jenipapeiro com nova praça: “moradores esperavam há 30 anos

Prefeita Ceci realiza sonho antigo do Distrito Jenipapeiro com nova praça.

Um sonho antigo que agora vai virar realidade. A prefeita Ceci realizou uma visita ao Povoado Jenipapeiro, em Atalaia, para conferir de perto as obras da nova praça. A gestora expressou sua alegria em concretizar um sonho antigo da comunidade, que aguardava a criação da praça há 30 anos.

“Estive no Jenipapeiro, conferindo de perto a obra da tão sonhada praça! Queremos proporcionar às famílias do Povoado mais qualidade de vida e bem-estar, com infraestrutura e segurança, a partir deste importante espaço de lazer”, afirmou a prefeita Ceci.

A nova praça representa não apenas um espaço de recreação, mas também um ponto de encontro para a comunidade, promovendo a integração e o fortalecimento dos laços entre os moradores.

“Nossa Atalaia é, sem dúvida, um canteiro de obras! Vem muito mais por aí!”, ressaltou a prefeita Ceci.

Ela também destacou que essa demanda da praça sempre foi algo que a comunidade pedia nas redes sociais dela e na Prefeitura. “Ouvimos atentamente cada pessoa e vamos realizar esse sonho. É muito gratificante fazer isso por todos os atalaienses”.