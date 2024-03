Copervales abre seleção para contratação de pessoas com deficiência

A Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales), localizada na cidade de Atalaia, no interior de Alagoas, está com inscrições abertas para um processo seletivo de pessoas com deficiência (PCD). São ofertadas vagas para os cargos de pedreiro e de pintor. As inscrições vão até o dia 20 de março.

Os interessados devem enviar o currículo, além de informar grau de escolaridade, para o endereço eletrônico pessoal@copervales.com.br. A avaliação será feita pelo setor de Gestão de Pessoas da Copervales.

A cooperativa é formada por produtores rurais que administram a Usina Uruba, em Atalaia. A organização é responsável pela geração de aproximadamente cinco mil empregos diretos e indiretos, garantindo renda para trabalhadores de mais de 20 municípios do interior de Alagoas.

De acordo com Alvacy Vieira, consultora em recursos humanos da Copervales, a iniciativa faz parte da política contínua de inclusão. “Nossa organização desenvolve uma política permanente de inclusão e este é mais um passo nessa direção”, disse.

*com informações da assessoria Copervales.