Vereador Neto Acioli segue incentivando a prática esportiva em comunidades do município de Atalaia

A prática do esporte como forma de lazer e saúde, é o que defende o vereador do município de Atalaia Neto Acioli (PP), que ao longo de seu primeiro mandato, vem visitando as comunidades do município, incentivando a prática esportiva.

Na manhã deste domingo (25), o vereador esteve realizando a entrega de bola de futebol oficial para a equipe do Goiás Olhos D'água. Na oportunidade, a bola foi repassada ao presidente da equipe, conhecido como El.

Ainda neste domingo, Neto Acioli esteve no Conjunto Deus é Fiel, onde prestigiou o torneio que foi realizado naquela comunidade, com a participação de seis times. O vereador patrocinou a realização do torneio, com a doação de bolas oficiais. O torneiro foi organizado pelo Betão e pelo Biu.

Continua após a publicidade

Importante destacar também que a maioria dessas equipes disputaram a competição com uniformes doados pelo vereador Neto Acioli, pela deputada estadual Rosi Davino e por Davi Davino Filho.

"Deixar aqui registrado para os times de futebol de nossa cidade, para a juventude que pratica o esporte em nosso município, que podem contar com o vereador Neto Acioli", destaca o vereador atalaiense.