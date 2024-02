Em amistoso, Independente Atalaia derrota o CRB Sub-17 por 3 a 0.

Visando dar andamento em sua ótima preparação para a temporada 2024, a equipe do Independente Atalaia derrotou por 3 a 0 a equipe do CRB Sub-17, em amistoso realizado na tarde desta quarta-feira (21), no estádio municipal O Luizão.

Os gols da equipe atalaiense foram marcados por Lira e Emanuel, no primeiro tempo, e Thiago completando o marcador na etapa final.

Nesta partida amistosa, o Independente mesclou atletas do Sub-17 e Sub-20, já que neste próximo mês de março vai iniciar a disputa do Campeonato Alagoano Sub-17 no dia 16, e da 1ª divisão do Atalaiense que terá início no dia 10.

Fundado em 2021, o Independente Atalaia é um projeto idealizado e muito bem comandado pelo diretor-presidente Ronaldo Torres, e que vem evoluindo a cada temporada. Conta com o importante apoio da Prefeitura de Atalaia, da Secretaria Municipal de Esportes, da Impérial Alagoas e do Aloísio Chulapa.