Vereador Cicinho Melo comemora sucesso do Carnaval em Atalaia e destaca organização da gestão municipal

Bloco Óia Nóis Aí de Novo fez a alegria do Distrito Santo Antônio, nesta quarta-feira (14).

O Carnaval no município de Atalaia se prolongou até a quarta-feira (14), com toda alegria e animação dos foliões que curtiram o Bloco Óia Nóis Aí de Novo, no Distrito Santo Antônio. O Bloco teve como um dos organizadores o presidente da Câmara, vereador Cicinho Melo.

Lider político da região, o vereador Cicinho Melo destacou a sua felicidade em poder proporcionar esta tradicional festa, a ressaca do Carnaval, para os moradores do Distrito Santo Antônio e visitantes.

“Para mim é uma grande satisfação, pois gosto do Carnaval e sempre que posso, estou prestigiando o evento em Atalaia. O Bloco já é tradicional no Distrito Santo Antônio, feito para o povo do Distrito, para os amigos que gostam de curtir o Carnaval e que sempre estão nos prestigiando, participando da festa”, comentou o vereador Cicinho Melo.

Em entrevista ao radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web Atalaia Pop, Cicinho Melo destacou as festividades do Carnaval de Atalaia e na oportunidade parabenizou a prefeita Ceci pelo sucesso do evento.

“Um Carnaval muito bem organizado, tranquilo, sem violência, o povo brincando, feliz. Acho que gestão se faz assim, com respeito, compromisso e com lazer para o povo”, destacou.

O Bloco Óia Nóis Aí de Novo também contou com o apoio da prefeita Ceci, do secretário Nicollas, do deputado estadual Gilvan Filho e do deputado federal Marx Beltrão.

Confira logo abaixo, a entrevista na integra: