Independente Atalaia está no Grupo B do Alagoano de Futebol Sub-17 2024

Reunião do conselho arbitral, realizado nesta quinta-feira (8), no auditório Lauthenay Perdigão, definiu os grupos e o regulamento do Campeonato Alagoano de Futebol categoria Sub-17.

O município de Atalaia terá representante na competição. O Independente Atalaia está no Grupo B, junto com CSA, Guarani de Paripueira, Azurra, DZM, Muriciense, M10, Satuba e UNEC.

Importante destacar que a equipe atalaiense vem participando das competições oficiais, graças a organização de sua direção, que vem mantendo os critérios básicos e o recadastramento em dia com a CBF e com a FAF.

Fórmula de disputa

A competição terá três grupos, dois grupos com nove equipes (B e C) e o grupo A, com oito equipes. Na primeira fase os clubes se enfrentam dentro do grupo, com os cinco primeiros colocados de cada grupo, mas o melhor sexto colocado dos três grupos, se classificando para as oitavas de final.

Em seguida, nas oitavas de finais, os dezesseis clubes se enfrentam em jogo único, com o vencedor de cada confronto passando para a as quartas de final.

A partir das quartas de finais as oito equipes estarão se enfrentando em jogos de ida e volta, com a equipe de melhor campanha nos dois jogos, garantindo vaga na semifinal.

A grande final também será disputada em dois jogos, com o grande vencedor, garantindo vaga na Copa do Brasil sub-17 de 2025.

* Com informações da FAF.