Vereador Neto Acioli prestigia o Bloco da Saúde

O vereador de Atalaia, Neto Acioli (PP) esteve na manhã desta quinta-feira (08), prestigiando toda a animação e organização do Bloco da Saúde, idealizado pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de transmitir importantes mensagens de prevenção aos foliões que vão aproveitar o Carnaval.

Na oportunidade, o vereador esteve ao lado da prefeita Ceci, da secretária Daniele Lobo, dos funcionários da Secretaria e da população que participou da ação.

“Quero parabenizar a secretário e toda a equipe que faz a Saúde de Atalaia. Também parabenizar a secretária pela organização do Bloco, que foi muito lindo, com todo mundo animado. Foi mais uma linda prévia do Carnaval 2024 em nossa cidade. Também agradecer a prefeita, que esteve presente, prestigiando o bloco”.

Vereador Neto Acioli ao lado da secretária de Saúde de Atalaia, Daniele Lobo.