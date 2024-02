Show gospel com Davi Sacer marca o terceiro dia do aniversário de 260 anos de Atalaia

Público acompanhou o show gospel com Davi Sacer, que já entrou para a história como um dos maiores já realizado no município.

O terceiro dia da programação oficial em comemoração aos 260 anos de Atalaia, foi uma noite especial e abençoada, dedicada ao público evangélico do município.

Organizada pela Prefeitura de Atalaia, a festa foi realizada no Campo do São Sebastião e contou com um bom público para acompanhar o show gospel com Davi Sacer, que já entrou para a história como um dos maiores já realizado no município.

Cantor, compositor e multi-instrumentista de música cristã contemporânea, o carioca Davi Sacer conquistou notoriedade por ter sido vocalista e um dos principais compositores das bandas Toque no Altar e Trazendo a Arca. Em 2008, iniciou sua carreira solo e se consagrou de vez no cenário evangélico. Entre os sucessos de público, estão as músicas Altar, Deus de Promessas, Olha pra Mim e No Caminho do Milagre.

A prefeita Ceci participou do evento e destacou a noite abençoada vivida por Atalaia. “Nosso terceiro dia de festa foi dedicado ao público evangélico, com muita adoração e louvor ao Senhor. Foi lindo e especial”, destacou a prefeita.