Prefeitura realiza a entrega das escrituras do Conjunto Maria de Nazaré

O aniversário de 260 anos de Atalaia será inesquecível para centenas de famílias que residem no Conjunto Maria de Nazaré, localizado na parte alta da cidade. A prefeita Ceci, junto com representantes da Caixa Econômica, realizou na tarde desta quinta-feira, 1º de fevereiro, a entrega das escrituras das casas aos moradores do residencial.

Um momento emocionante para essas famílias atalaienses, que tiveram concretizado um sonho que já durava mais de 11 anos. A entrega da tão aguardada escritura proporciona mais segurança aos proprietários, que agora passam a ter os documentos dos seus imóveis.

A solenidade fez parte da programação oficial, organizada pela Prefeitura de Atalaia, em comemoração ao aniversário da cidade.