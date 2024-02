Prefeitura de Atalaia inaugura nova sede do Bolsa Família.

Como parte da programação em comemoração ao aniversário de 260 anos de Atalaia, o Governo Municipal entregou à população a nova sede do Bolsa Família. A nova estrutura é mais moderna, mais ampla, possui salas de atendimento climatizadas e com capacidade para atender com mais comodidade os beneficiários do programa federal, atendendo também as necessidades de pessoas que lidam com algum tipo de deficiência.

A prefeita Ceci ressaltou a importância de realizar as melhorias para que os órgãos municipais funcionem cada vez melhor, dando mais qualidade e agilidade aos atendimentos prestados à população. "A partir de agora terão um local com acessibilidade para que possam resolver pendências como atualização cadastral ou mesmo sanar dúvidas em relação aos seus benefícios, destacou a prefeita atalaiense.

No ato de entrega, estiveram presentes a prefeita Ceci, o secretário de Governo Nicollas, a secretária de Assistência Social Valéria Araújo e demais secretários, o procurador municila Dr. Márcio Júnior, o presidente da Câmara Municipal Cicinho Melo e outros vereadores, funcionários e beneficiários do programa.