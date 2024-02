Vereador Neto Acioli prestigia programação oficial em comemoração ao aniversário de 260 anos de Atalaia.

Na manhã e tarde desta quinta-feira, 1º de fevereiro, o vereador Neto Acioli (PP) participou das solenidades organizadas pelo Governo Municipal, em comemoração ao aniversário de 260 anos de Atalaia.

A programação teve início as 8 horas, com celebração da missa de aniversário de Atalaia na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, seguido por Alvorada com destino à sede da Prefeitura, onde houve o hasteamento das bandeiras de Atalaia, Alagoas e do Brasil.

Também fez parte da programação em homenagem ao aniversário de Atalaia, a entrega de uma ambulância, a inauguração da sede do Bolsa Família, entrega da reforma da Escola João Cordeiro no Distrito Ouricuri, entrega da Escola Domingos Jorge Velho na Rua de Cima, entrega da UBS da Rua de Cima, entrega das escrituras das casas do Conjunto Maria de Nazaré e a inclusão de mais 200 novos beneficiários no Programa Bolsa Viva Bem.

Já na quarta-feira (31/01), o vereador Neto Acioli prestigiou o 1º FESTFAN – Festival de Fanfarras da região Serrana dos Quilombos.

“Nossa Atalaia chega aos seus 260 anos, vivendo um momento importante de sua história, onde o Governo da prefeita Ceci vem trabalhando incansavelmente para trazer melhorias significativas para o nosso município e nosso povo. Fico feliz em estar contribuindo com este projeto em prol de Atalaia, através do meu trabalho no legislativo municipal”, destacou o vereador Neto Acioli, parabenizando a gestão pela linda festa.