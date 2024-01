Projeto do SCFV conquista o título da Atalaia Cup Futsal Sub-15.

A Atalaia Cup Futsal categoria Sub-15, que contou com a participação de jovens atletas nascidos em 2009, 2010 e 2011, foi mais uma competição esportiva de grande sucesso realizada no município de Atalaia, pelo Governo Municipal, através de sua Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer. Os jogos decisivos aconteceram na noite desta terça-feira (30), na Quadra de Esportes Raimundo Nonato.

O grande campeão foi o time formado por adolescentes assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Atalaia, participantes do projeto “Preparando Craques”. Na final, venceram a boa equipe da Escolinha Meninos de Ouro pelo placar de 1 a 0. O gol que deu o título ao Preparando Craques, foi marcado pelo camisa 10, o Vinícius.

Além do trofeu e medalhas entregues pela secretária de Esportes, Joana D'arck, a equipe campeã desfilou em carro aberto pelas principais ruas da cidade.

Mais cedo, na disputa do terceiro lugar, o projeto “Atletas de Joana D’arck” derrotou por 3 a 1 a equipe do SCFV, também formada por jovens assistidos pelo programa no município. O projeto “Atletas de Joana D’arck” também conta com o apoio e incentivo do Governo Municipal.