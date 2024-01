Atalaia vai celebrar 260 anos com a entrega de obras e programas para a população; veja programação

Atalaia vai celebrar 260 anos com a entrega de obras e programas para a população.

Nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro, a cidade de Atalaia se prepara para iniciar a celebração pelos 260 anos de história. Com uma vasta programação marcada pela entrega de obras e programas, a Prefeitura preparou uma estrutura para comemorar em grande estilo, do jeito que a população merece.

A prefeita Ceci compartilhou suas expectativas para as festividades e disse que Atalaia é uma terra de tradições, cultura vibrante e, acima de tudo, de um povo incrível.

“Neste aniversário, vamos celebrar não apenas o tempo que se passou, mas principalmente a história que estamos construindo juntos. Convido todos os atalaienses a participarem dessa festa grandiosa, pois é também uma celebração do nosso presente e futuro”, afirmou.

Ceci também destacou que, durante esses três anos à frente da prefeitura, muitas mudanças ocorreram no município.

“Essa gestão tem compromisso e dedicação. Ao longo desse período, implementamos melhorias em diversas áreas fundamentais para a população, como saúde, infraestrutura, educação, lazer e cultura. Atalaia vive um novo tempo”.

Para celebrar os 260 anos, a prefeitura preparou uma série de entregas para a população e shows com a participação de artistas locais e nacionais. Confira a programação abaixo:

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO:

31 DE JAN:

Desfile Cívico e I FESTFAN – FESTIVAL DE FANFARRAS DA REGIÃO SERRANA DOS QUILOMBOS

Local: Praça do Trevo, às 15h

1 DE FEV:

8h – Missa de Aniversário de Atalaia na Igreja de Nossa Senhora das Brotas

Alvorada com destino à Prefeitura para o hasteamento das bandeiras.

Entrega da Sede do Bolsa Família

Entrega da Escola João Cordeiro, no povoado Ouricuri

15h –

Entrega da Escola Domingos Jorge Velho, na Rua de Cima

Entrega das escrituras dos Conjunto Maria de Nazaré

Inclusão de mais 200 novos beneficiários no Programa Bolsa Viva Bem

21h – SHOW no Campo do São Sebastião

Apresentações de Thiago Freitas, Desejo de Menina e Henry Freitas

2 DE FEV:

21h – SHOW no Campo do São Sebastião

Apresentações de Raphaela Santos, Eric Land e Saia Rodada

3 DE FEV:

18h – SHOW GOSPEL em frente à Secretaria Municipal de Infraestrutura

Apresentação de Davi Sacer

4 DE FEV:

18h – SHOW CATÓLICO em frente à Secretaria Municipal de Infraestrutura

Apresentação de Eliana Ribeiro