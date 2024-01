Vencedor da batalha musical, atalaiense Canário se apresenta no VMB 2024, o maior espetáculo de capoeira do mundo

Primeiro lugar na batalha musical promovida pelo Volta ao Mundo Bambas (VMB) 2024, o atalaiense Paulo Rick, o popular Canário, subiu ao palco do maior espetáculo de capoeira do mundo, realizado neste último sábado (27) na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, para encantar a todos com sua belíssima música autoral “Palmares, a Pequena Angola”.

Ao subir ao palco, Canário recebeu a placa de 1º lugar na musicalidade e destacou sua emoção por estar participando deste grandioso evento cultural e poder representar o Nordeste, Alagoas e sua cidade de Atalaia.

“Que honra. Uma responsa. Estou muito feliz de estar aqui e quero agradecer a todos. É uma honra representar a juventude da Capoeira na cantoria e representar o meu Estado de Alagoas. Aprendi a valorizar a ainda mais a minha cultura, a minha terra e por isso escrevi essa música”, ressaltou o atalaiense, destacando também sua felicidade em conhecer o Metre Barrão, que considera como sua referência musical na Capoeira.

Paulo Rick, o Canário, integra o Grupo Capoeira Brasil em Atalaia, que tem como instrutor o Ricardo Alemão e supervisor o Mestre Rogério Pavão. Este ano o GCB completa 30 anos de pleno funcionamento do projeto no município, tendo como precursor o Mestre Pavão, com aulas na antiga Casa de Cultura.

A quarta edição do Volta do Mundo - Bambas (VMB) foi um espetáculo que mesclou entretenimento e tradição da capoeira, superando todas as expectativas. Em uma noite repleta de emoções, o VMB4 teve lutas intensas, duelos de campeões internacionais e momentos que irão ecoar na história da capoeira, a exemplo da belíssima apresentação musical do atalaiense Canário.