Galo do Helinho mantém a tradição e vai fazer a abertura oficial do Carnaval de Atalaia em 2024.

Mantendo uma tradição que já dura mais de duas décadas, o bloco Galo do Helinho sairá às ruas de Atalaia no próximo dia 9 de fevereiro (sexta-feira), para anunciar, oficialmente, a chegada do Carnaval 2024.

Fundado por Helinho Cabral (em memória), o bloco, que completa 26 anos, arrasta crianças e adultos pelas principais ruas da cidade, espalhando alegria e diversão por onde passa. Não precisa de abadá. É só chegar, se juntar e participar.

Igual o ano passado, a concentração será a partir das 20 horas, em frente a Escola Municipal Jabes Francisco. Terá como atração principal, a Orquestra de Frevo “Passa o Rodo”.

“O Galo do Helinho vai para as ruas fazer a festa do povo e homenagear quem sempre colaborou com o Bloco da família atalaiense”, completa Helder Cabral, filho do fundador.