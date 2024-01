Vereador Neto Acioli recebe em seu gabinete a visita do ex-secretário municipal de agricultura, Claudio Acioly

Neto Acioli recebeu a visita do ex-secretário de Agricultura do município, Claudio Acioly.

O vereador Neto Acioli recebeu em seu gabinete na manhã desta quinta-feira (25), a visita do seu primo e ex-secretário de Agricultura do município de Atalaia, José Claudio Tenório Acioly, onde na ocasião foram tratados assuntos pertinentes ao município.

Conhecido como Cal da Ingazeira, Claudio Acioly é agricultor e pecuarista, e uma das grandes forças que compõe o grupo político do vereador Neto Acioli. E, na ocasião foi discutido o atual cenário da política atalaiense e as expectativas para as eleições que se aproxima.

Também foi discutida a importância do fortalecimento da Copervales para o município, já que ele é também um dos cooperados.

“Um prazer receber em meu gabinete a visita do meu primo e saber que estamos somando forças para mais uma luta que se aproxima, e, se Deus quiser, vamos alcançar os objetivos em prol do desenvolvimento de nossa Atalaia”, destacou o vereador atalaiense.