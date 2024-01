Independente Atalaia vai enfrentar o Dimensão Saúde em jogo amistoso neste sábado (27)

Após uma ótima participação na V Copa Leão do Norte, em Pernambuco, onde foi vice-campeão, o sub-20 do Independente Atalaia realizará neste sábado (27) uma partida amistosa contra a equipe principal do Dimensão Saúde. A partida será disputada no estádio O Luizão, a partir das 15 horas.

Para o Dimensão Saúde, o amistoso serve de preparação para a Copa Alagoas. Já para a jovem equipe atalaiense, o foco é intensificar sua preparação para disputar as principais competições da categoria, organizada pela Federação Alagoana de Futebol – FAF.

Fundado em 2021, o Independente Atalaia é um projeto idealizado e muito bem comandado pelo diretor-presidente Ronaldo Torres, e que vem evoluindo a cada temporada.