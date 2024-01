Município de Atalaia registra tremor de terra de 1,6 graus de magnitude

A cidade de Atalaia, em Alagoas, registrou, na última quinta-feira (18), um tremor de terra com magnitude calculada em 1.6 mR, segundo dados apresentados pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Segundo o LabSis o tremor ocorreu às 15h12, com latitude e longitude aproximada de -9.47;-35.96. A hora dos tremores são em UTC, 3 horas a mais da hora local. Não há informações se a população conseguiu sentir o tremor.

O evento sísmico anterior registrado pelo LabSis em terras atalaienses aconteceu no dia 27 de agosto, às 4 horas e 46 minutos, com uma magnitude estimada de 1.5 na escala Richter.

Laboratório Sismológico da UFRN informou que a atividade sísmica é considerada de baixo risco