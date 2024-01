Vereadora Lays Melo antecipa as comemorações de seu aniversário e realiza mais uma edição da “Farofa da Lays Melo”

Antecipando as comemorações de seu aniversário de 31 anos, celebrado nesta terça-feira (23), a vereadora do município de Atalaia, Lays Melo, reuniu apoiadores e amigos para juntos curtirem com muita animação e alegria mais uma edição da “FAROFA DA LAYS MELO”. A animada festa aconteceu na manhã e tarde deste último sábado (20), e contou também com a presença da prefeita Ceci.

A Farofa da Lays Melo 2024 teve transporte, lazer, almoço e bebidas, música ao vivo, sorteio de muitos prêmios e, o principal, a alegria, a diversão e a felicidade em cada um dos participantes, que transformaram aquele momento especial num verdadeiro Carnaval antecipado.

Importante destacar que não foi o primeiro ano deste evento. A Farofa já está famosa em Atalaia. “Um momento inesquecível, onde pude comemorar mais um ano de vida com essa turma maravilhosa, tentando proporcionar o melhor pra elas, um dia diferente e com muito lazer. Esta não foi a primeira edição, pois sempre comemoro o meu aniversário ao lado do povão”, comenta Lays Melo.

“Óbvio que nem todas as pessoas queridas que moram no meu coração eu consegui levar, mas, ao longo do tempo, a gente vem crescendo e com fé em Deus a edição 2025 vai ser bem maior, porque a minha felicidade é a felicidade do meu povo”, destaca a vereadora Lays Melo.