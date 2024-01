Banda Odara se apresenta em programa da TV OOPS de Arapiraca e divulga agenda de shows para o Carnaval 2024.

Nesta sexta-feira (19), a atração musical do programa Educação em Foco, da TV OOPS da cidade de Arapiraca, foi a banda Afro Axé Odara. Foi uma ótima oportunidade para a banda atalaiense contar um pouco de sua trajetória e cantar alguns de seus hits para uma grande audiência.

“Odara é um projeto novo, porém antigo, já que desde 2012 surgiu com o projeto sociocultural AfroJovem e depois se transformou numa banda”, destaca o músico Felipe Kauê, maestro e fundador do grupo.

Também foi divulgada a agenda oficial da Banda Axé Odara durante a prévia do Carnaval 2024. Lembrando que no próximo dia 3 de fevereiro, sábado, a banda será uma das atrações do tradicional Baile Vermelho e Preto da cidade Atalaia. O evento é uma das maiores prévias carnavalescas da região.

A agenda de pré-carnaval está recheada. No dia 6 Ensaio Aberto no Povoado Olhos D'água, no dia 7 se apresentará no Carnaval dos Bairros (Atalaia), dia 8 Carnaval da Inclusão (Atalaia) e dia 9 com o Furacão Folia (Atalaia).

Contato para shows 82 99310-9686.

Sigam a banda no Instagram @afroaxeodara