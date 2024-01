Destaque do Independente Atalaia vai jogar pelo Cruzeiro de Arapiraca na primeira divisão do Alagoano 2024

Destaque no IAFC, o atleta Kássio é o novo reforço do Cruzeiro de Arapiraca.

Um dos principais destaques da base do Independente Atalaia (IAFC), o atleta Kássio vai reforçar o elenco do Esporte Clube Cruzeiro de Arapiraca na disputa da primeira divisão do Campeonato Alagoano 2024.

A parceria com a equipe da elite do futebol alagoano foi firmada em Atalaia, na tarde desta quinta-feira (18), contando com a presença do presidente do Cruzeiro de Arapiraca, do ex-jogador André Nunes, do diretor esportivo do IAFC, Alisson Farias e do campeão mundial Aloísio Chulapa.

Chulapa é uns dos grandes parceiros da equipe atalaiense neste projeto que visa fortalecer a marca do Independente Atalaia a nível estadual e nacional, oportunizando a jovens talentos de nossa cidade realizar o sonho de se tornar atleta profissional de futebol.

O projeto do Independente Atalaia também conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, da Secretaria Municipal de Esportes e da Imperial Alagoas.