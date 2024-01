Menina de 12 anos que fugiu de casa em Atalaia, AL, é encontrada em Pernambuco

Layza Carolina dos Santos Silva desapareceu no domingo em Atalaia — Foto: Arquivo pessoal

A menina de 12 anos que havia desaparecido no domingo (12) após marcar um encontro pelas redes sociais foi achada em Pernambuco nesta terça-feira (16). A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Alagoas.

De acordo com a polícia, a adolescente estava na cidade de Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Segundo uma testemunha, o jovem com quem ela fugiu é de Pernambuco e também seria adolescente, de 16 anos.

A mãe de Layza, Letícia Santos, chegou a gravar um vídeo pedindo ajuda para encontrar a filha. Ela desconfiava que Layza mantinha um relacionamento pela internet e chegou a pensar que se tratava de um homem adulto.

Layza fugiu de casa na madrugada, enquanto os pais estavam dormindo. De acordo com a mãe, ela chegou a ficar 15 dias sem celular, mas conseguiu acessar a rede social por outros aparelhos da casa.

Nas mensagens enviadas para ele, a adolescente chega a dizer que estava com medo, mas é tranquilizada pelo jovem, que garante que "não tem ninguém na rua".

A Polícia Civil começou a investigar o desaparecimento de Layza após a família registrar um boletim de ocorrência na manhã de domingo na cidade de Murici.