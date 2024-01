Francisco Batinga fortalece compromisso político em almoço com apoiadores.

Neste domingo (14/1), o pré-candidato já declarado a vereador por Atalaia, Francisco Batinga, marcou presença em um almoço especial no município, contando com a participação do deputado estadual Ronaldo Medeiros.

O evento, que reuniu uma grande quantidade de apoiadores, serviu como um marco para reforçar o compromisso mútuo e a parceria estratégica entre Batinga e Ronaldo em prol do desenvolvimento da cidade.

"Juntos, vamos seguir a cada dia fortalecendo esse projeto, para que possamos trabalhar ainda mais pelos atalaienses e pelo desenvolvimento da nossa amada cidade! Quero agradecer de coração a cada um dos amigos que marcaram presença e confiam em nosso trabalho!", disse Francisco.

O encontro evidencia o apoio crescente à candidatura de Batinga, fortalecendo sua posição no cenário político local.