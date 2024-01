Mensagens mostram conversa de menina de 12 anos em rede social antes de fugir de casa em Atalaia, AL

Antes de fugir de casa, a menina de 12 anos que está desaparecida desde a madrugada de domingo (14) conversou por mensagens no celular com uma pessoa desconhecida da família. Layza Carolina dos Santos Silva saiu de casa em Atalaia, no interior de Alagoas, levando apenas roupas.

A mãe acredita que a pessoa com quem a filha conversou é um homem adulto que a menina conheceu pela internet.

Na primeira parte da conversa, a pessoa orienta Layza Carolina a abrir a porta de casa devagar, sem fazer barulho. Depois, a pessoa chama a menina até a esquina. Layza responde que está com medo e a pessoa diz para ela se apressar e afirma que não tem ninguém na rua.

Letícia Santos disse que a filha Layza estava sem celular há 15 dias, mas que conseguiu acessar a rede social por outros aparelhos da casa.

"Está com 15 dias que eu quebrei o celular dela, porque eu mandei ela colocar uma senha para eu ter acesso ao Instagram dela e ela não quis colocar a senha", afirmou.

A Polícia Civil começou a investigar o desaparecimento de Layza após a família registrar um boletim de ocorrência na manhã de domingo na cidade de Murici.

Letícia Santos disse que não vê a hora da filha voltar para casa. "Eu amo muito ela. Espero que ela venha para casa. Aqui é a casa dela", afirmou a mãe.

Quem tiver informações que possam ajudar a encontrar Layza pode ligar para o Disque Denúncia, através do 181.

