Prefeita Ceci empossa conselheiros tutelares e reforça proteção à criança e ao adolescente no município de Atalaia

A prefeita de Atalaia, Ceci Herrmann, empossou na noite desta quarta-feira (10), os cinco conselheiros tutelares eleitos por voto popular, no pleito de outubro de 2023. Os profissionais vão trabalhar para garantir políticas públicas para defender os direitos e promover o bem-estar social das crianças e adolescentes do município de Atalaia.

Os conselheiros Kátya Laurindo, Tatiana Vieira, Erika Firmino, Niedja Pequena e Laura Madalena vão atuar no quadriênio de 2024 a 2027. Pela primeira vez, o Conselho Tutelar de Atalaia, que foi implantado no município em 2002, será composto apenas por mulheres.

Ceci reforçou a importância dos conselheiros na garantia de direitos para crianças e adolescentes. “O conselheiro é uma ferramenta crucial para a proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Tenho certeza que eles estão em boas mãos. Contem comigo na construção de uma sociedade mais justa e segura par as gerações que estão por vir”, destacou a prefeita de Atalaia.

O momento solene contou também com a presença de secretários municipais, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e de familiares dos conselheiros.