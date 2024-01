Em nota, prefeita Ceci nega que está deixando o MDB e diz que está sendo alvo de matérias com informações falsas e sexistas

Prefeita de Atalaia diz que está sendo alvo de matérias com informações falsas e sexistas.

A prefeita Ceci (MDB), do município de Atalaia, foi até as redes sociais na noite desta segunda-feira (8), para emitir nota oficial e rebater matéria que dizia que ela estava deixando o MDB. A gestora destacou que está sendo alvo constante de matérias com informações falsas e sexista.

A prefeita atalaiense expressou sua preocupação e repúdio “diante do aumento de notícias sensacionalistas e inverídicas que tentam desmerecer sua capacidade de gerir o município e conturbar sua gestão, focando em aspectos pessoais, especialmente seu relacionamento com o vereador Marcelo Palmeira”, destaca trecho na nota.

Para a prefeita Ceci, essas abordagens machistas tentam desviar o foco do trabalho sério e comprometido. “A prefeita foi eleita pelo povo de Atalaia e tem conduzido sua gestão com dedicação e responsabilidade”, ressalta a nota.

O próprio Governador Paulo Dantas fez questão de comentar na postagem e ser solidário a prefeita Ceci e ao vereador Marcelo Palmeira, e ressaltar que a parceria segue firme com a gestora de Atalaia. “Vocês contam com o meu total apoio. A prefeita Ceci é uma das mais bem avaliadas do Estado. Uma gestão inovadora, transparente e que merece, sem a menor dúvida, continuar. Estamos juntos para construirmos uma Atalaia que gere mais empregos e oportunidades.

Veja a nota na íntegra:

"A prefeita de Atalaia, Ceci Herrmann, expressa sua preocupação e repúdio diante do aumento de notícias sensacionalistas e inverídicas que tentam desmerecer sua capacidade de gerir o município e conturbar sua gestão, focando em aspectos pessoais, especialmente seu relacionamento com o vereador Marcelo Palmeira.

É lamentável que, mesmo nos dias atuais, as prefeitas sejam alvos de abordagens machistas que buscam desviar o foco do trabalho sério e comprometido. A prefeita foi eleita pelo povo de Atalaia e tem conduzido sua gestão com dedicação e responsabilidade.

Ceci reforça sua filiação ao MDB e as relações construtivas com diversas lideranças políticas, incluindo o ministro Renan Filho, o governador Paulo Dantas e o senador Renan Calheiros. Essas relações são fundamentais para o desenvolvimento de Atalaia, e é injusto que sua vida pessoal seja explorada de maneira deturpada por alguns veículos de comunicação.

Importante ressaltar que a prefeita não tem sido consultada sobre as inverdades que circulam na mídia e repudia veementemente qualquer tentativa de desestabilizar sua administração por meio de notícias falsas. Ceci destaca que, assim como qualquer gestora, tem o direito de vivenciar sua vida pessoal sem que isso seja explorado de forma sexista. Questiona-se: quando um gestor namora, isso se torna notícia? Por qual motivo essa exposição só funciona quando é mulher?".