Ceci lidera lista de prefeitas de Alagoas mais seguidas no Instagram, segundo site Eufemea

Ceci lidera lista de prefeitas de Alagoas mais seguidas no Instagram.

Dos 102 municípios alagoanos, 22 são comandados por mulheres. Quais são as prefeitas que têm mais seguidores no Instagram? O Eufêmea fez um levantamento e revela o ranking das prefeitas que têm se destacado nas redes sociais e têm habilidade de se conectar com a população por meio delas.

Quem lidera o ranking é a prefeita de Atalaia, Ceci Herrmann. Ela tem 151 mil seguidores no Instagram e uma forte atuação na rede social. Em segundo lugar, aparece a prefeita de Senador Rui Palmeira, Jeane Moura, e em terceiro lugar, Fernanda Cavalcanti, de São Luís do Quitunde.

Confira o ranking abaixo:

1. Atalaia – Ceci Herrmann (MDB)

• Seguidores: 151 mil

2. Senador Rui Palmeira – Jeane Moura (MDB)

• Seguidores: 52,7 mil

3. São Luís do Quitunde – Fernanda Cavalcanti (MDB)

• Seguidores: 30,6 mil

4. São José da Laje – Ângela Vanessa (PP)

• Seguidores: 29,4 mil

5. Santana do Ipanema – Christiane Bulhões (MDB)

• Seguidores: 29,2 mil

6. Novo Lino – Marcela Gomes (PL)

• Seguidores: 36 mil

7. Batalha – Marina Dantas (MDB)

• Seguidores: 36,3 mil

8. Ouro Branco – Denyse (PSB)

• Seguidores: 17,1 mil

9. Porto Calvo – Eronita (PSD)

• Seguidores: 17,3 mil

10. Lagoa da Canoa – Tainá Veiga (PP)

– Seguidores: 23,4 mil

11. Delmiro Gouveia – Ziane Costa (MDB)

– Seguidores: 19 mil

12. Barra de Santo Antônio – Livia Carla (PTB)

– Seguidores: 17,8 mil

13. Maribondo – Leopoldina Amorim (PSD)

– Seguidores: 14,8 mil

14. Belém – Paula Santa Rosa (MDB)

– Seguidores: 13 mil

15. Feliz Deserto – Rosiana Beltrão (PP)

– Seguidores: 8.961

16. Cajueiro – Lucila Toledo (Podemos)

– Seguidores: 9.631

17. Igreja Nova – Vera Dantas (MDB)

– Seguidores: 7.605

18. Flexeiras – Silvana Cavalcante (PP)

– Seguidores: 6.536

19. Coqueiro Seco – Decele Dâmaso (MDB)

– Seguidores: 4.777

20. Olho D’água Grande – Suzy Higino (PP)

– 3.438 seguidores

21. Maravilha – Conceição Albuquerque (PTB)

– Seguidores: 3.045

22. Ibateguara – Néa do Geo (MDB)

– Seguidores: 2.417

