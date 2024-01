Em parceria com o Sebrae, Prefeitura faz visita técnica aos agricultores do Assentamento Brasileiro

Em parceria com Sebrae, Prefeitura faz visita técnica aos agricultores do Assentamento Brasileiro

Nesta quinta-feira (04), o secretário de Agricultura do município de Atalaia, Chico Xavier, acompanhado por técnicas do Sebrae, realizou uma visita aos agricultores do Assentamento Brasileiro.

O objetivo é firmar uma parceria com o Programa ALI RURAL, para buscar soluções que aumentem a produtividade de pequenos empreendimentos do agronegócio, melhorando seus resultados e respeitando a sustentabilidade.

“Melhorar as cinco áreas, para gerar novos produtos, melhorias do processo produtivo, estratégias de vendas, gestão financeira e redução de custos”, destaca o secretário Chico Xavier, ressaltando a importância desta parceria para o município.