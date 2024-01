Governo de AL cumpre decisão do STF e repassa valores obtidos com a concessão à BRK Ambiental a treze municípios da região metropolitana de Maceió

O Governo do Estado de Alagoas repassou nesta terça-feira (2), aproximadamente 703 milhões de reais para 13 municípios da região metropolitana de Maceió. Esses valores correspondem a uma parte dos recursos adquiridos pelo Estado através da concessão dos serviços de água e saneamento para a empresa BRK Ambiental.

Com este repasse, Alagoas cumpre o que foi determinado no último dia 29 de dezembro pelo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que pôs fim a disputa judicial que havia sobre esta partilha, liberando cerca de 1 bilhão de reais que estava retido por ordem do próprio STF.

Com a decisão, foram intimados imediatamente para o recebimento das verbas os seguintes municípios: Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, Marechal Deodoro, Messias, Murici, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte e Satuba.

Segundo informações divulgadas pelo site Folha de Alagoas, Maceió recebeu o maior montante pelo critério de rateio – R$ 286.382.736,59. Já Atalaia, foi o quarto maior repasse entre os municípios beneficiados - R$ 36.658.465,23.