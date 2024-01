Câmara de Atalaia realiza confraternização de fim de ano.

Os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Atalaia realizaram na tarde desta sexta-feira (29/12), a confraternização de fim de ano.

O evento foi realizado em uma chácara no bairro José Paulino, onde se reuniram os vereadores, familiares, demais convidados e funcionários da Casa Legislativa. A prefeita Ceci esteve presente, prestigiando a confraternização.

Na oportunidade, o presidente da Câmara, o vereador Cicinho Melo externou sua gratidão à todos os parlamentares, bem como os servidores e colaboradores do Poder Legislativo.

"É um momento de agradecimento pelas atividades desempenhadas no decorrer do ano, e pelo apoio que todos vem me dando durante minha gestão como presidente da Casa. Aproveito para agradecer a presença da prefeita Ceci e desejar um próspero ano novo a todos os moradores de nossa Atalaia", destacou o presidente Cicinho Melo.