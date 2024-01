Com Riquelmy, Inter divulga lista de inscritos na Copinha de 2024

O Internacional divulgou na última sexta-feira (22), a lista de atletas inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. A disputa ocorre entre os dias 2 e 25 de janeiro e abre o calendário do futebol brasileiro.

Sob comando de João Miguel e Fábio Sanhudo, a equipe contará com 30 atletas. Um dos destaques do time é o atacante Riquelmy, natural do Distrito Ouricuri, em Atalaia. O artilheiro nascido em 2005, vai em busca de ajudar o Colorado a conquistar o hexacampeonato da maior competição de base do futebol brasileiro.

O Inter está no Grupo 12 da Copinha, junto com Santa Cruz de Riachuelo, Velo Clube e XV de Jáu. A estreia acontece contra o Santa Cruz no dia 3 de janeiro, uma quarta-feira, às 17h15.