Aloísio Chulapa exalta Zico e celebra participação no Jogo das Estrelas: 'É como vencer o Mundial'

Um dos personagens mais folclóricos do futebol brasileiro, Aloísio Chulapa participou pela terceira vez do Jogo das Estrelas do Zico, realizado nesta última quarta-feira (27), no Maracanã. O ex-atacante exaltou o dono da festa e comparou o convite para o evento a um título mundial.

"É minha terceira participação, para mim é como se eu tivesse vencido três mundiais... receber três convites do Zico. Só quero jogar cinco minutos ao lado dele", disse Chulapa.

Em entrevista após o jogo, Chulapa destacou que Zico é seu grande ídolo. “Não queiram comparar o Zico com ninguém. Não comparem o Zico com ninguém. O Zico é incomparável."

O atalaiense foi um dos craques que participaram do Jogo das Estrelas. O ex-jogador esteve no Time Branco derrotado por 10 a 4 pelo time do Zico que esteve no Time Vermelho.

Entre outros, participaram do evento Ronaldo Angelim, Mozer, Leonardo, Júnior, Petkovic, Claudinho, Alex, Adriano, Carlos Germano, Athirson, Aldair, Geromel, Sorín, Amaral, D’Alessandro, Djalminha, Éder, Renato Gaúcho, Palermo, Sávio, Juan, Grafite, Zé Roberto, Matheus Gonçalves, Alcindo, Amoroso e filhos e netos do anfitrião.