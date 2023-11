Encontro reúne gerações da família Albuquerque, uma das mais tradicionais do município de Atalaia

Descendentes de José de Albuquerque Pontes, o Major Zezinho, reuniram-se em Maceió no último sábado (11) para celebrar o 1º ENCONTRO DA FAMÍLIA ALBUQUERQUE. A confraternização foi organizada por Lúcia e Socorro, filhas de André de Albuquerque Pontes (Major Dé).

O lindo e emocionante encontro contou com a presença de 96 participantes, representando diversas gerações dessa que é uma das mais tradicionais famílias da história de Atalaia. Entre os presentes estavam descendentes do Major Zezinho, oriundos de suas duas uniões matrimoniais, com Dona Lica e Dona Augusta.

A tradicional família tem ramificações em vários estados do Brasil, como Alagoas, Pernambuco, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, além de alcançar terras estrangeiras, como Estados Unidos e Irlanda.

Major Zezinho, foi notável agricultor na região da grande Atalaia (compreendendo Atalaia, Capela e Cajueiro). Destacou-se não apenas como um bem-sucedido homem do campo, mas também como político e patriarca de uma das mais proeminentes famílias atalaienses. Sua descendência inclui três dos maiores líderes políticos e ex-prefeitos desta terra: Luiz Vigário, Zé do Pedrinho e Chico Vigário.

"Foi um dia verdadeiramente especial, repleto de emoções, reencontros e novos aprendizados dentro da família. Uma festa que nos emociona e revela a história real dos Albuquerque, destacando suas parcerias com outras famílias. Encontramos pessoas que não víamos há 40 anos, apesar de sermos parentes", comenta o vereador de Atalaia, Fernando Vigário, bisneto do Major Zezinho.

