Ferroviária goleia o Grêmio Santanense e está nas semifinais do Campeonato Matuto 2023

Atalaia está nas semifinais do Campeonato dos Municípios Alagoanos 2023 (Campeonato Matuto). Jogando em casa, no estádio O Luizão, na tarde deste domingo (12), a Ferroviária dominou a partida e derrotou o Grêmio Santanense aplicando uma goleada por 5 a 2 no jogo de volta, garantindo vaga na próxima fase da competição. No jogo de ida, empate em 0 a 0 em Santana do Mundaú.

Os gols da Ferroviária foram marcados por Fernando, Asamoah, Roli, Kássio e Aldo.

A equipe, que representa Atalaia nesta competição, é comandada pelo treinador Rodolpho Rodrigues, tendo com auxiliar técnico o Admilson.