Independente Atalaia goleia o Atlético Alagoano e garante classificação às oitavas de final do Alagoano Sub-15

Independente Atalaia goleia o Atletico Alagoano e garante classificação às oitavas de final do Alagoano Sub-15

Só a vitória interessava ao Independente Atalaia na quinta e última rodada da fase de classificação do Campeonato Alagoano Sub-15. Jogando no estádio O Luizão, na tarde deste sábado (11), a equipe atalaiense dominou o jogo e goleou o Atlético Alagoano por 3 a 0, garantindo a classificação para as oitavas de final.

Os gols do Independente foram marcados por Gabriel (2x) e Pedro Brayan, todos na etapa final.

Os “crias” do IAFC aguardam agora a definição de seu adversário na próxima fase.

