Campeão do Campeonato e da Copa Alagoas Sub-17, Fabrício Melo foi um dos destaques do CRB na temporada

O CRB dominou o Sub-17 na temporada alagoana 2023, conquistando as duas competições organizadas pela Federação Alagoana de Futebol (FAF). Derrotou o CSA na final do Campeonato Alagoano e nesta última quarta-feira (08), venceu o Azzurra por 6 a 0 no placar agregado, e conquistou a Copa Alagoas.

Um dos grandes destaques do Galo nestas conquistas foi o jovem atacante atalaiense Fabrício Melo, de 16 anos. Fabrício comandou o melhor ataque da competição, marcando oito gols e sendo o artilheiro da Copa Alagoas.

“Nosso equilíbrio entre ataque e defesa fez toda a diferença para conquistarmos o título. Em um torneio de mata-mata, é muito importante ter uma linha defensiva sólida, e sofrer poucos gols. E, claro, marcar o máximo de gols lá na frente”, disse Fabrício em entrevista para a Gazeta Web.

Fabrício Melo chegou a base do Galo em 2021 com 14 anos de idade, fez parte do elenco Sub-17 campeão alagoano daquele ano. Em 2022 foi bicampeão, sendo agora tricampeão alagoano na temporada 2023.

O jovem artilheiro é filho de Elieide Maria (in memorian) e do professor Fernando Melo. “Sou grato a Deus por puder ajudá-lo em busca do seu sonho. Sabemos o quanto é difícil essa caminhada, mas nunca perderemos a fé nesse Deus maravilhoso, que em todas as situações e provações nunca nos abandona. Muito obrigado meu filho Fabrício por ser esse garoto incrível. Agradeço também as pessoas que lá no início, abraçaram esse sonho junto com ele”.