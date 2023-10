4º Pedal da Fé percorre igrejas do município de Atalaia em um percurso de 97 km

Dos eventos realizados em torno do ciclismo no município de Atalaia e região, um que está se consolidando é o "Pedal da Fé". Já em sua 4ª edição, ciclistas de Atalaia e de outros municípios, se reuniram no começo da manhã deste domingo (22), percorrendo todas as igrejas do município, com saída da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro José Paulino.

Foram um total de 97 quilômetros percorridos, com muita adrenalina e devoção, com direito a contemplar lindas paisagens de Atalaia e paradas em frente a cada igreja. Os ciclistas levaram consigo a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Entres os participantes, integrantes dos grupos Bike Sport e Bacurau Bike, de Atalaia, e também do Só Girando (Pilar) e Brutos do Pedal (Viçosa).

Durante o percurso os ciclistas contaram com um carro de apoio, com água, gelo e mecânico. Evento contou ainda com café da manhã e almoço.