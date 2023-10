Conte comigo: novo programa de atendimento humanizado na saúde em Atalaia é lançado

O município de Atalaia continua avançando na área da saúde. Foi lançado um programa com o intuito de melhorar o atendimento e a qualidade de vida dos pacientes. Chamado de “Conte Comigo”, o programa tem como objetivo garantir apoio, informação e humanização para aqueles que buscam assistência no Hospital João Lyra Filho.

Segundo a prefeita Ceci, mesmo com a reforma em andamento no Hospital João Lyra, que visa modernizar e expandir as instalações médicas da cidade, a saúde não parou.

“Uma das principais características do programa ‘Conte Comigo’ é o foco no atendimento humanizado. Isso significa que os pacientes serão tratados com carinho, respeito e empatia. O objetivo é criar um ambiente de saúde onde as pessoas se sintam confortáveis e apoiadas durante suas jornadas médicas”, disse a prefeita Ceci.

A prefeita Ceci expressou seu entusiasmo em relação ao programa, destacando a importância de cuidar das pessoas não apenas do ponto de vista clínico, mas também do emocional. Ela afirmou: “O ‘Conte Comigo’ é um compromisso com o atendimento centrado no paciente. Queremos que todos se sintam acolhidos e ouvidos em suas necessidades de saúde. Com a reforma do Hospital João Lyra e o ‘Conte Comigo’, estamos garantindo que a saúde de Atalaia só avance.”

Além disso, o programa “Conte Comigo” fornecerá informações importantes aos pacientes, ajudando-os a entender melhor seus tratamentos, procedimentos e direitos de saúde.