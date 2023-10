TJAL entrega alegria e presentes para crianças de abrigos de Cajueiro e Atalaia

O Dia das Crianças começou mais feliz para crianças acolhidas em instituições de Cajueiro e Atalaia. A Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) entregou presentes e fez contação de estórias nesta quinta (12), levando alegria aos pequenos. A iniciativa faz parte da campanha ‘Doe um brinquedo, ganhe um sorriso’, promovida pelo Judiciário.

A campanha do TJAL beneficiará cerca de 500 crianças de abrigos públicos e instituições privadas em Alagoas. Neste primeiro dia de entregas, as escolhidas foram as crianças da Casa de Acolhimento do Vale do Paraíba, em Cajueiro, e da Unidade de Acolhimento Regional José Alberto Gomes de Oliveira, em Atalaia.

Todos os 32 abrigos públicos de Alagoas cadastrados no TJAL serão beneficiados com a campanha, atendendo mais de 350 crianças. Crianças de três instituições particulares também receberão as doações.

Segundo Mariá Tenório, chefe de gabinete da Presidência do TJAL, a ação foi um grande sucesso, superando as expectativas. “A campanha contou com o apoio de servidores do 1º e do 2º grau, que tornaram possível um recorde de arrecadação, levando mais alegria, amor e cuidado nesse dia tão especial”.

Juliana Batistela, juíza substituta na Comarca de Cajueiro, enfatizou que são iniciativas como essa que levam mais amor para quem mais precisa.

“É muito bonito lembrar, no dia das crianças, das crianças abrigadas, que são as que mais precisam. Essas datas são ainda mais significativas para elas, porque ficam ainda mais vulneráveis e sentem mais por não terem, o que eu acho mais importante, que é a presença do pai e da mãe. Ver a alegria delas é muito bonito”, disse a magistrada.

Tainá, 9 anos, ao abrir seus presentes disse que não poderia estar mais feliz. “Eu ganhei duas bonecas e um presente pra brincar de médica. Tô muito feliz. Queria que o dia das crianças fosse todo dia”.

Andressa, 13 anos, também estava muito feliz ao receber seus presentes, e afirmou que mesmo sendo quase uma adolescente, ainda se sente uma criança. “Tô amando tudo e tô muito feliz. Já tenho 13 anos, mas ainda me sinto uma criança, amo brincar e me divertir. E receber presentes é muito legal. Muito obrigada por tudo”.

Atualmente, a Casa de Acolhimento do Vale do Paraíba acolhe 19 crianças de 10 comarcas. Já a Unidade de Acolhimento Regional José Alberto Gomes de Oliveira, tem 16 crianças abrigadas. Algumas delas estão aptas para adoção e outras ainda estão na expectativa de retorno para a família de origem.

A campanha ‘Doe um brinquedo, ganhe um sorriso’ foi uma iniciativa da Secretaria Especial da Presidência, que arrecadou mais de 1100 brinquedos. Foram recebidas também doações de guloseimas para compor o lanche entregue para as crianças.

Durante todo o mês de outubro, o TJAL fará a entrega dos presentes para os demais abrigos e instituições contempladas. Participaram também das visitas, Eloy Melo, diretor-geral do TJAL; João Victor, servidor da Secretaria Especial da Presidência; e a equipe do cerimonial do TJAL.

