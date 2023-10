Dia das Crianças: Projeto Solidário Mais Amor leva alegria e diversão para crianças de comunidade carente de Atalaia

As crianças do Povoado Timbó, em Atalaia, puderam comemorar o seu dia, nesta última quinta-feira, 12 de outubro, de forma muito mais especial. É que este ano aquela comunidade foi abraçada com muito carinho pelos volutários do Projeto Solidário Mais Amor, que levou muitos presentes, alegria, brincadeiras e diversão às crianças daquela comunidade carente.

Esta já é a 6ª edição da ação do Dia das Crianças, realizado por este importante projeto solidário que foi idealizado pela vereadora Lays Melo.

As atividades incluíram brincadeiras ao ar livre, distribuição de lanche, pula-pula, uma mesa repleta de guloseimas e entrega de presentes para todas as crianças.

Lays Melo destacou que essa união vem tranformando sonhos em realidade e levando muito amor para as crianças.

“Esse projeto só existe pelo apoio dos meus familiares e amigos, onde cada um coloca um pouco de si, multiplicando dessa forma o amor, a empatia, a fraternidade e a solidariedade. Foi um Dia das Crianças incrível, onde pudemos proporcionar momentos de muita alegria as crianças do Timbó, que aproveitaram bastante esse dia”, destaca a vereadora atalaiense Lays Melo.