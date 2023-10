Vereador Fernando Vigário apresenta PL que visa tornar a Cavalhada patrimônio cultural imaterial de Atalaia

Foi protocolado na Câmara Municipal de Atalaia, na sessão desta última terça-feira (10), o Projeto de Lei 013/2023 que declara a Cavalhada patrimônio cultural de natureza imaterial do município. A proposta, de autoria do vereador Fernando Vigário (MDB), foi lida em Plenário e seguiu para as comissões da Casa.

A Cavalhada é a festa popular do Folclore Brasileiro que ainda é vivenciada com mais força em nossa cidade, graças aos cavaleiros que atravessam gerações familiares, que com muito esforço e amor não deixou que esse folguedo entrasse para o esquecimento.

O vereador, autor da proposta, é um dos principais nomes da Cavalhada em Alagoas, chegando a presidir a comissão organizadora do Campeonato Alagoano de Cavalhada.

Um dos grandes nomes da história da Cavalhada em Alagoas, foi um atalaiense: João Camello da Costa Filho, o Major Moço. É apontado como um dos precursores desse folclore em terras atalaienses, passando essa tradição para filhos, neto e até bisneto atualmente.

Outro nome muito importante da Cavalhada atalaiense é o saudoso ex-prefeito Luiz Vigário, que com seu apoio e empenho assegurou a sequência desta tradição, para seus descendentes e ajudou a manter viva na cidade esse esporte de montaria que é admirado por muitos.

Outro atalaiense que muito contribuí para o fortalecimento dessa cultura no município, é o José Ernandes da Silva, popularmente conhecido como Acarí.

O atalaiense Acarí é um dos ícones da Cavalhada Alagoana. Lanceiro que há mais de cinco décadas, vem se destacando na Cavalhada, levando o nome da cidade para os quatro cantos do Estado de Alagoas. Com muito amor ao folclore, se transformou em uma figura conhecida a nível estadual, sendo considerado o melhor lanceiro de Alagoas.