Santuário Ecológico Santa Tereza reabre ao público nesta próxima segunda-feira, 9 de outubro

O município de Atalaia voltará ao cenário do turismo alagoano nesta próxima segunda-feira, 9 de outubro, com a retomada das atividades do Santuário Ecológico da Fazenda Santa Tereza.

Um dos destinos mais procurados em Alagoas, que chegou a receber na alta temporada mais de 200 pessoas por dia, estava fechado por decisão judicial desde o começo de 2023, mas agora está sob nova direção e muito mais organizado para melhor atender aos visitantes que vão desfrutar das belíssimas piscinas de águas cristalinas e de sua reserva preservada de Mata Atlântica.

Funcionará todos os dias da semana, das 7 às 16 horas. O valor da entrada é de R$ 30,00, porém criança de até 9 anos de idade não paga. Continua sendo permitida a entrada com comida e bebida (alcoólica ou não), desde que não seja em recipiente de vidro. Também não será permitido a entrada de animais de estimação.

Uma das principais novidades, certamente muito comemorada por todos que desejam ver o Santuário ainda mais organizado, é a PROIBIÇÃO de churrasqueiras e caixas de som.

Santuário Santa Tereza, um pedaço do paraíso em terras atalaienses

O Santuário Ecológico Santa Tereza está situado a 40 minutos de Maceió. Seu diferencial fica por conta das piscinas naturais em um espaço perfeito e relaxante para quem quer apreciar a natureza.